Καινοτόμες και φιλικές ψηφιακές υπηρεσίες με σκοπό τη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του συνόλου του φάσματος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του κέντρου της Λάρισας, θα προσφέρει προσεχώς το Γενί Τζαμί. Για τον σκοπό αυτό δρομολογείται η προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού με χρησματοδότηση από τα προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σε αυτά περιλαμβάνονται εξοπλισμός και λογισμικό και ειδικότερα πρωτότυπα διαδραστικά συστήματα για την πληροφόρηση των επισκεπτών και την προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού μέσω βιωματικών τρόπων αλληλεπίδρασης, από υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης. Ο σχεδιασμός, μετά την αποκατάσταση από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, περιλαμβάνει επίσης τις υπολοιποόμενες εργασίες για τη διαμόρφωση των χώρων με παρεμβάσεις αλλά και εσωτερικές διαμορφώσεις που θα είναι σύμφωνες με τον χαρακτήρα του κτιρίου.

Η ιστορία του μνημείου

Το τζαμί ανεγέρθηκε προς τις αρχές του 20ού αιώνα, στο κέντρο της πόλης, επί της Οδού 31ης Αυγούστου. Η ακριβής ημερομηνία ανέγερσής του, καθώς και ο ιδρυτής του, είναι άγνωστα, ωστόσο η νεοκλασική διακόσμηση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού αποτελούν ένδειξη ότι αυτό έγινε κατά την διάρκεια του ύστερου 19ου αιώνα. Ήταν το τελευταίο τζαμί που ανεγέρθηκε στην πόλη κατά την διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, εξ ου και η ονομασία του.

Το τζαμί εξακολούθησε να χρησιμοποιείται από τον τοπικό μουσουλμανικό πληθυσμό έως το 1924, όταν και οι τελευταίοι αποχώρησαν ως συνέπεια της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών του 1923. Κατά το χρονικό διάστημα 1939-1941, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε για την στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καθώς και μικρής αρχαιολογικής συλλογής, της οποίας τμήμα λεηλατήθηκε από τις κατοχικές δυνάμεις. Οι σεισμοί του 1941, του 1955, του 1957, του 1980, καθώς και του 2021 προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 έως το 2011, το κτίριο στέγαζε το Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας.

Το κτίριο είναι τετράγωνης μορφής, ενώ διέθετε αίθουσα προσευχής με εννέα τοξωτά παράθυρα, καθώς και τετράπλευρη κεραμική οροφή. Η είσοδος διαθέτει τριμερές προστώο το οποίο καλύπτεται από τρεις ημιθόλους. Ο μιναρές επί της βορειοδυτικής γωνίας σώζεται μόνον ως τον εξώστη.

