Σε ένα μεγάλο υπαίθριο σινεμά μεταμορφώθηκε, το βράδυ της Τρίτης, κεντρική οδός στη Λάρισα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025.

Η οδός Ίωνος Δραγούμη, μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης, υποδέχτηκε το σινεφίλ κοινό, όλων των ηλικιών, σε μια διαφορετική, βιωματική εμπειρία εναλλακτικής χρήσης του δημοσίου χώρου.

Προβλήθηκε η γαλλική κομεντί «Κυνήγι Γειτόνων» των Αντονίν Φουρλόν και Φρεντερίκ Φορεστιέ.

Η κινητικότητα για όλους στην πόλη αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη ποιοτικής διαβίωσης και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το πολιτισμικό υπόβαθρο μιας κοινωνίας.

Ο δημόσιος χώρος και η απρόσκοπτη κίνηση όλων ισότιμα, λειτουργικά και με ασφάλεια μέσα σε αυτόν, προάγει και ενισχύει τη δημόσια καλλιτεχνική δράση -αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία των φετινών εκδηλώσεων, που περιλαμβάνουν και εκδηλώσεις-έκπληξη, οι οποίες θα γίνουν για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο.

Φέτος, οι δράσεις που υλοποιούνται αναδεικνύουν τον σεβασμό, την ισότητα, τη συμπερίληψη στη χρήση του δημόσιου χώρου. Δίνεται έμφαση στην προσβασιμότητα, στη σωστή χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στην ισότιμη συνύπαρξη όλων στους δρόμους.

Το κέντρο της Λάρισας γίνεται σημείο αναφοράς και συνάντησης για όλες και όλους, με πλήθος βιωματικών, ενημερωτικών, αθλητικών και πρωτότυπων μουσικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματίσει προγραμματίσει Δήμος Λαρισαίων και Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr