Συνολικά 51 μουσικούς, με συμβάσεις εργασίας διάρκειας 9 μηνών, πρόκειται να προσλάβει το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Πρόκειται ουσιαστικά για την ανανέωση του δυναμικού του, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, στο οποίο περιλαμβάνονται 36 συνολικά ειδικότητες. Οι περισσότερες προσλήψεις της ίδιας ειδικότητας είναι σε καθηγητές πιάνου, τέσσερις τον αριθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Λάρισας Δήμου Λαρισαίων, Πλατεία Λάου, 41221 Λάρισα, (τηλ. επικοινωνίας 2410-536886, 2410-531960).

Η σχετική ανακοίνωση πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ωδείου http://www.dhmotikoodeiolarissas.gr/ .

Ε.Π. kosmoslarissa.gr