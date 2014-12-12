Συνεχίζεται και φέτος, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, το ερευνητικό πρόγραμμα «Επιφανειακή, Ανασκαφική και Γεωφυσική Έρευνα στη Σκοτούσσα Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας», που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο της Μεσσίνα σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών και του Δήμου Φαρσάλων και αποτελεί ένα από τα πιο μακροχρόνια και παραγωγικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της αρχαιολογικής έρευνας στη Θεσσαλία.

Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει και φέτος στο φως σημαντικά ευρήματα που ρίχνουν νέο φως στην ιστορία της αρχαίας Σκοτούσσας, μιας από τις πλέον ακμάζουσες πόλεις της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου (5ος–2ος αι. π.Χ.).

Ανάμεσα στα εντυπωσιακά ευρήματα ξεχωρίζει η αποκάλυψη μεγάλου δημόσιου οικοδομήματος με λατρευτικό χαρακτήρα των ελληνιστικών χρόνων, το οποίο εντοπίστηκε στο πλάτωμα πλησίον της κύριας ανατολικής πύλης του τείχους της αρχαίας πόλης. Παράλληλα, πλούσια κινητά ευρήματα –κεραμικά, ειδώλια και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα– επιβεβαιώνουν τη σημασία της Σκοτούσσας ως ενός από τα ισχυρότερα αστικά κέντρα της αρχαίας Θεσσαλίας.

Την ανασκαφή επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου μαζί με την αντιδήμαρχο κ. Σοφία Χατζηπλή, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία των εργασιών, συνεχάρη τους Έλληνες και Ιταλούς αρχαιολόγους για το πολύτιμο έργο τους και τόνισε ότι οι έρευνες αυτές «αναδεικνύουν τη Σκοτούσσα και τα Φάρσαλα ως τόπο με πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, άξιο να βρεθεί στο επίκεντρο του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της χώρας».