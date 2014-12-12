Αγώνα με το χρόνο κάνουν τα σωστικά συνεργεία στη Λάρισα για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο άνδρα που έχει παγιδευτεί σε σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη.

Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον αναίσθητο άνδρα που έχει ανταποκριθεί.

Ωστόσο, όταν προσέγγισαν σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση, γεγονός που δυσκολεύει και καθυστερεί την προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης.

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που έχει εγκλωβιστεί ο 53χρονος, αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.

Τρία άτομα ήταν μέσα στη σπηλιά

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα, με το magnesianews.gr να αναφέρει πως πρόκειται για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας.

Οι άντρες φέρεται να ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν... λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου. Σημειώνεται πως ένας 77χρονος, που ήταν στην παρέα των τρίων, νοσηλεύεται με δύσπνοια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

