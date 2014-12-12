Τα Φάρσαλα κινούνται σήμερα σε ρυθμούς μουσικής και παράδοσης, καθώς η αυλαία της 18ης Γιορτής Χαλβά κορυφώνεται με τη μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανεβαίνει απόψε, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στη σκηνή του αίθριου χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων, σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη στο κοινό.

Η Ρένα Μόρφη, με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή και τη γεμάτη πάθος σκηνική παρουσία, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο με διασκευές εμβληματικών λαϊκών τραγουδιών, αλλά και εκπλήξεις από το «Μουσικό Κουτί». Συνοδευόμενη από μια μπάντα εξαιρετικών μουσικών, υπόσχεται να ξεσηκώσει τους θεατές χαρίζοντας μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας.

Το σημερινό πρόγραμμα της γιορτής ξεκινά στις 20:00 με την προσέλευση των επισήμων, συνεχίζεται στις 20:30 με ξενάγηση στα περίπτερα και στις 21:00 θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι χαιρετισμοί. Στις 21:30 ακριβώς, τα φώτα στρέφονται στη σκηνή για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Ρένας Μόρφη, που αποτελεί την κορύφωση του φεστιβάλ.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το εργαστήριο παρασκευής χαλβά, να δοκιμάσουν το παραδοσιακό προϊόν στο περίπτερο γευσιγνωσίας και να το προμηθευτούν στον ειδικό χώρο πώλησης. Ξεχωριστή θέση κατέχουν επίσης οι δράσεις της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα περίπτερα ενημέρωσης των ΚΔΑΠ, καθώς και η προβολή της ιστορίας της Γιορτής Χαλβά από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα.

Η 18η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα αποδεικνύει για ακόμη μία χρονιά πως μπορεί να συνδυάσει γεύση, παράδοση και πολιτισμό, αποτελώντας έναν θεσμό που προσελκύει πλήθος επισκεπτών από ολόκληρη τη Θεσσαλία.