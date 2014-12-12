Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του ΣΘΕΒ σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με θέμα: «Ισότητα στην εργασία – Η συμπερίληψη στο λιανικό εμπόριο», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου στη διαδικασία της πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες, αλλά και οι δυσκολίες που συναντούν τα ίδια τα άτομα στην αναζήτηση εργασίας και στην επαγγελματική τους ένταξη.

Ο κ. Χρήστος Γιακουβής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, παρουσίασε αναλυτικά την οπτική των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τόσο τη σημασία της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας όσο και τα εμπόδια που προκύπτουν στην πράξη. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες υποστήριξης των εργοδοτών, αλλά και στη συμβολή που μπορεί να έχει η στοχευμένη εκπαίδευση για την αποτελεσματική συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία.

Στη συνέχεια, ο κ. Στέφανος Πάικος, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, τόνισε με παραδείγματα τις καθημερινές δυσκολίες που καλούνται να ξεπεράσουν τα άτομα με αναπηρίες κατά την αναζήτηση εργασίας. Επεσήμανε την ανάγκη εξάλειψης των προκαταλήψεων και ανέδειξε τη σημασία της ισότιμης μεταχείρισης και της προσβασιμότητας σε κάθε βήμα της επαγγελματικής πορείας.

Επιπλέον, η κ. Ευφροσύνη Χατζηκωνσταντίνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΔΥΠΑ Θεσσαλίας, παρουσίασε τα διαθέσιμα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί η ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες. Εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της σωστής πληροφόρησης και αξιοποίησης αυτών των εργαλείων.

Τέλος, η κ. Ελένη Ευαγγελοπούλου, Υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΣΘΕΒ και ο κ. Στέργιος Σαμαράς, Project Manager του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, παρουσίασαν το ευρωπαϊκό έργο MINDful, ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρει στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες για να δημιουργήσουν ένα πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο εργασιακό περιβάλλον.

Η ενεργή συμμετοχή των ομιλητών και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος και να ενισχυθούν οι δράσεις προς την κατεύθυνση της ισότητας και της συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο.