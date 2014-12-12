"H εστίαση συνεχίζει να παραμένει στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου και των κυβερνητικών εξαγγελιών" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής και Εστίασης Λάρισας (ΣΙΚΑΕΛ).

Η ανακοίνωση:

“Η εστίαση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, στηρίζει την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να παραμένει στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου και των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Ιδιαίτερα ακατανόητο είναι το γεγονός ότι η εστίαση εξακολουθεί να επιβαρύνεται με μνημονιακό ΦΠΑ 24%, έναν συντελεστή που θεσπίστηκε ως προσωρινό μέτρο σε συνθήκες κρίσης και ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα, στραγγαλίζοντας τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Αναρωτιόμαστε:

• Γιατί παραμένει ακόμη ο υψηλός ΦΠΑ στην εστίαση, όταν σε ολόκληρη την Ευρώπη ο κλάδος στηρίζεται με χαμηλότερους συντελεστές;

• Γιατί αγνοείται η φωνή ενός κλάδου που απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους;

• Γιατί δεν υπάρχει ένα ουσιαστικό σχέδιο στήριξης που θα δώσει προοπτική σε μια αγορά που επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών;

Ο κλάδος της εστίασης δεν ζητά προνόμια. Ζητά δίκαιη αντιμετώπιση και μέτρα που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν εργασία και ποιότητα ζωής.

Καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει ξεκάθαρα:

Για πόσο ακόμα η εστίαση θα αντιμετωπίζεται ως «εισπρακτικός μηχανισμός» μέσω του ΦΠΑ, αντί να αναγνωρίζεται ως στρατηγικός πυλώνας της οικονομίας;”