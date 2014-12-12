Για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. δύο γυναίκες, μία 43χρονη υπήκοος Αλβανίας και μια 35χρονη υπήκοος Κολομβίας, με θύμα μια 20χρονη υπήκοο Κολομβίας η οποία ευρισκόμενη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, εκδήλωσε ενδιαφέρον να εργαστεί ως ιερόδουλη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, της υποσχέθηκαν πως αν αποφασίσει να συνευρίσκεται ερωτικά με άνδρες θα εξοικονομούσε πολλά χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα αποκόμιζε το ποσό των 10.000 ευρώ σε τρεις μήνες.

Η 20χρονη μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, με τη συναίνεσή της συνευρέθηκε ερωτικά με 40 άνδρες, ενώ όταν δήλωσε πως κουράστηκε σωματικά και ψυχικά, οι δύο συλληφθείσες φέρονται να αρνήθηκαν να της παράσχουν βοήθεια, εάν δεν τις επέστρεφε το ποσό των 2.000 ευρώ, που δαπάνησαν για το ταξίδι της μικρής, από την Κολομβία στην Ελλάδα.

Οι δύο συλληφθείσες αρνούνται την κατηγορία, χθες οδηγήθηκαν αρχικά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν ενώπιον του Ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα και στο μεταξύ παραμένουν κρατούμενες.

