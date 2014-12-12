Υψηλοί τόνοι, σε επίπεδο αρχηγών, στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα το μεσημέρι, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Κώστα Αγοραστό με αφορμή το ζήτημα της ευλογιάς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αγοραστός πήρε τον λόγο και απευθύνθηκε έντονα στον περιφερειάρχη σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, καταλογίζοντάς του ευθύνες για την μη αντιμετώπισή της. Τον χαρακτήρισε δε εγωκεντρικό και εμμονικό με το τέστ του σάλιου, λέγοντας μάλιστα ότι παρουσίασε διαφορετικά στοιχεία απο τα πραγματικά.

Απαντώντας ο Κουρέτας είπε: «Όσοι σας τα γράψανε δεν έχουνε ενημερωθεί. Γι΄αυτό που είπατε για το σάλιο, όταν ήρθε η ευρωπαϊκή επιτροπή στην Ελλάδα τους σύστησε να εφαρμόσουν την μέθοδο του σάλιου και με έγγραφο που ήρθε σε εμάς μας είπαν ότι ήταν απολύτως νόμιμη. Η μέθοδος του σάλιου έχει αποδώσει πάρα πολύ και κυρίως στον αριθμό εκτροφών που είναι ασυμπτωματικές. Υπάρχει μια τάση μείωσης σε κάποιες περιοχές και σε κάποιες έχει φουντώσει. Το εργαστήριο της Λάρισας αναλύει 700 δείγματα τη μέρα ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα 500. Σε επίπεδο Θεσσαλίας θανατώθηκαν λίγο πάνω από 100.000 ζώα. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν θανατωθεί πολύ περισσότερα πρόβατα αναλογικά. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από όλους τους περιφερειάρχες και το υπουργείο, είχαν ήδη ξεκινήσει στη Θεσσαλία. Το εμβόλιο, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί γιατί έχει μικρή αποτελεσματικότητα. Είμαστε σε έναν πόλεμο και καλό είναι να μην υπάρχουν διασπαστικές τάσεις, να είμαστε όλοι μαζί".

Ο Αγοραστός επανήλθε: «μικροί κτηνοτρόφοι έχουν τεράστιο πρόβλημα και έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Τα μέτρα που πήρατε δεν είναι αποτελεσματικά. Δε πήρατε μέτρα βιοασφάλειας». Ο Κουρέτας έδειξε να μην κρατιέται: «Θέλετε να κάνετε σόου τώρα; Είσαι πολύ υπερτιμημένος, είσαι λαϊκιστής του κερατά…».

Η πρόεδρος του συμβουλίου Χρύσα Τσαγανού, έσπευσε να διακόψει για να πέσουν οι τόνοι ...

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr