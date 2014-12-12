Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην αίθουσα της ΔΕΥΑΛ, η παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Βαληνάκη «Για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρης.

Η εκδήλωση, την οποία συνδιοργάνωσαν η Λαρισαϊκή Λέσχη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ και οι εκδόσεις Σιδέρης, συγκέντρωσε πλήθος πολιτών και ανθρώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος Χρήστος Μπεχλιβάνος.

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Καραμανλή κατά την ομιλία του άσκησε σκληρή κριτική στη σημερινή κυβένρησης τονίζοντας πως η πολιτική των «ήρεμων νερών» που εγκαινιάστηκε πριν δύο χρόνια με τη συνδιάσκεψη της Αθήνας, όχι μόνο δεν οδήγησε σε υποχωρήσεις τον Ερντογαν και την Τουρκία αλλά τουναντίον η Τουρκική προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός έφτασαν στο απόγειο με το αφήγημα της "Γαλάζιας Πατρίδας" με το οποίο οι γείτονες διεκδικούν κυριαρχικό ρόλο σε όλη τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

-Η τουρκική απειλή καθημερινά γιγαντώνονται ενώ ενυπάρχει και μια διεθνής αβεβαιότητα από την αμφίσημη στάσητου Τραμπ για το διεθνές δίκαιο και τους συμμάχους του ο οποίος δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε όσα κράτη έχουν ισχύ

-Η Ε.Ε παλινωδεί χωρίς σχέδιο και όραμα ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία ονειρεύεται ανασύσταση της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ποιός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της Τουρκία, αναρωτήθηκε ο κ. Βαληνάκης για να συνεχίσει: Σκιαγραφώ ένα τέτοιο σχέδιο στο βιβλίο. Πρέπει να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας . Που πάσχουμε σήμερα αναρωτήθηκε και ενθαρρύνουμε συνεχώς νέες διεκδικήσεις από την Τουρκία;

-Αντιμετωπίζουμε ένα μακρόπνοο τουρκικό σχεδιασμό με επικοινωνιακές κορώνες και την επίκληση του δικαίου αντί να εκμεταλλευτούμε τα "πυρηνικά" μας όπλα που είναι η συμμετοχή στην Ε.Ε. και το δικαίωμα του βέτο και οι υπέρ ας συσχετισμοί στο Αμερικανικό Κογκρέσο ιδιαίτερα μετά την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους Ρωσικούς S-400. Η αποτρεπτική στρατηγική που ακολουθούμε απέτυχε . Η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει μια "pax Tourka" στην ευρύτερη περιοχή μας.

-Το σχέδιό μου επί πρωθυπουργίας Καραμανλή ήταν Ελλάς επί 4 δηλαδή πως θα τετραπλασιάσουμε την επικράτεια όχι με τα 6 ναυτικά μίλια, αλλά με τα 12 που μας δίνει θαλάσσιο χώρο 500.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων αντί των 125.000 Ενώ εμείς κάνουμε βήματα ενίσχυσης η Τουρκία κάνει άλματα

Ο κ. Βαληνάκης υποστήριξε ότι διευρύνεται η ανισορροπία με Τουρκία και προς επίρρωση αυτού ανέφερε την αξιολόγηση από αμερικανική έγκριτη ιστοσελίδα σε θέματα άμυνας η οποία ανέφερε ότι επί εποχής Κώστα Καραμανλή η Ελλάδα βρισκόταν στην 13η θέση παγκόσμια στα στρατιωτικά και η Τουρκία στην 20η ενώ σήμερα η Τουρκία είναι ένατη και η Ελλάδα 38η.

-Ράθυμη η εξωτερική μας πολιτική Δείχνουμε να τρέμουμε τις εντάσεις ενώ η διπλωματία τρέφεται καθημερινά από τις εντάσεις και προτιμούμε τα ήσυχα νερά

Η πραγματική επιλογή είναι η φιλόδοξη και διεκδικητική διαπραγμάτευση

Ο συσχετισμός δυνάμεων αμυντικά, δημογραφικά επιδεινώνεται

Το καθαρά επιθετικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι νέα διεκδίκηση

Αποδεχτήκαμε έναν στενό διμερή διάλογο και απεμπολήσαμε το βέτο στην Ε.Ε και την ισχύ μας στο Κογκρέσο

Το βέτο

Σε όλες αυτές εθνικές απώλειες επαιρόμαστε για την αποχή στις παραβιάσεις οι οποίες όμως οφείλονται στην αεροπορική μας υπεροπλία αυτή τη χρονική περίοδο με τα Rafalle και τα αναβαθμισμένα F-16. Μόλις αυτή εξισορροπηθεί με τα Γιουρφάϊτερ θα ξεκινήσουν ξανά

Όλες οι ελληνικές απόπειρες να βγούμε έξω από τα 6 ναυτικά μίλια με υπεράκτια αιολικά πάρκαή τον , αγωγό Εastmed ή στο θαλάσσια χωροταξικά πάρκα μόλις συναντούσαμε τουρκικές αντιδράσεις υποχωρούσαμε

Εθνική προτεραιότητα είναι η κινητροδότηση επανεγκατάστασης κατοίκων στα μικρά νησιά μας . Οι Έλληνες αλιείς λένε ότι με τον τρόπο που οριοθετήσαμε τα θαλάσσια πάρκα η Τουρκία θα είναι μέσα στο Αιγαίο κι εμείς έξω

Στο καλώδιο διασύνδεσης κάναμε πίσω από τη συμφωνία με την Αίγυπτο του 2020 και μόλις μας παρεμπόδισαν οι Τούρκοι στην Κάδο υποχωρήσαμε εκπέμποντας μηνύματα σιωπηρής αποδοχής γκρίζων ζωνών και του τουρκο-λιβυκού μνημονίου

Τα τελευταία 2,3 χρόνια η Τουρκία εκσυγχρόνισε την αμυντική βιομηχανία και τώρα θέλει να μπει και μέσα στο αμυντικό πρόγραμμα της Ε.Ε.

Η θέση του Έλληνα πρωθυπουργού για βέτο αν η Τουρκία δεν άρει το casus belli είναι σωστή και εθνική. Αυτό που έθεσε ο πρωθυπουργός για την εισδοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα safe είναι να σταματήσει ο Τουρκικός αναθεωρητισμός. Επιτέλους πρέπει αν εκπέμψουμε τα σωστά μηνύματα στους εταίρους μας

Με τη σειρά του, στην ομιλία του, ο κ. Νικ. Φαραντούρης, τόνισε ότι: «Η εξωτερική πολιτική μας δεν μπορεί να πορεύεται χωρίς πυξίδα. Πρέπει να έχει μια διαχρονικότητα και μια σταθερότητα πάνω σε άξονες και αρχές που εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον…».

