Ενας υλοτόμος έχασε χθες το μεσημέρι τη ζωή του, στο δάσος Πολυδενδρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών.

Πρόκειται 46χρονο Αλβανό υλοτόμο που καταπλακώθηκε από κλαδί δέντρου την στιγμή που μαζί με συναδέλφους του βρισκόταν σε διαδικασία κοπής του.

Ο άτυχος εργάτης, ο οποίος δούλευε σε συνεργείο κοπής ξυλείας ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα την Σωτηρίτσα Αγιάς, υπέκυψε γρήγορα στα βαρύτατα τραύματά του παρά την μεγάλη προσπάθεια των γιατρών στο αγροτικό ιατρείο της Σωτηρίτσας όπου αρχικά μεταφέρθηκε, αλλά και μέσα στο ασθενοφόρο κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Ανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από choraagia.gr)