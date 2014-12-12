Σε σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας προχώρησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με το θέμα να φτάνει πλέον στη Βουλή μέσω Αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, προς την υπουργό Παιδείας. Η Αναφορά συνοδεύεται από δημοσίευμα του τοπικού τύπου, όπου παρουσιάζεται η έντονη ανησυχία των γονέων για τα συνεχή περιστατικά επικινδυνότητας στο σχολικό κτίριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μέσα σε λίγους μήνες δύο λάμπες έπεσαν μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας, και τις δύο φορές την ώρα του μαθήματος. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζεται, αναδεικνύει τις εξαιρετικά προβληματικές και επικίνδυνες υποδομές του σχολείου, με τους μαθητές να φοιτούν σε κτίρια «παλιά, ασυντήρητα και επικίνδυνα».

Οι γονείς και ο διευθυντής του σχολείου είχαν επανειλημμένα ενημερώσει τον Δήμο Λαρισαίων και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση, καταθέτοντας πολλά αιτήματα για αντικατάσταση των λαμπτήρων και επιδιορθώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αναφορά, καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έγινε, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα που κατατέθηκε στη Βουλή, το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί «ένα απλό τεχνικό πρόβλημα», αλλά σύμπτωμα της υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, με τα σχολεία να αντιμετωπίζονται «ως κόστος» και τις ανάγκες των μαθητών «ως περιττές δαπάνες». Παράλληλα, οι γονείς καλούνται –όπως καταγγέλλουν– να καλύπτουν από την τσέπη τους βασικές ανάγκες για τη λειτουργία του σχολείου, συμμετέχοντας σε εράνους και αγοράζοντας υλικά που θα έπρεπε να παρέχονται από το κράτος.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας άμεσες και δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και επίσημη ενημέρωση για τις ενέργειες που θα αναληφθούν.