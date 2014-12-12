Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Πλατανούλια του Δήμου Τυρνάβου, όταν αγρότης τραυματίστηκε από γεωργικό μηχάνημα (καταστροφέα) κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.



Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της αστυνομίας, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Λάρισας σε σοβαρή κατάσταση.



Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται, περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές σε λίγο.

tirnavospress.gr

φωτο αρχείου