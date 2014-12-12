Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης στο Φλαμούλι Τρικάλων, όπου ένας 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός έπνιξε τη μητέρα του με μία πετσέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λίγη ώρα αργότερα, στις 12:30 το μεσημέρι, ο ίδιος κάλεσε το 100 και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Σκότωσα τη μάνα μου».

Άνδρες της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν τη γυναίκα νεκρή και συνέλαβαν τον 18χρονο, ο οποίος περίμενε στο σπίτι. Παρόντες ήταν και διασώστες του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι παιδί χωρισμένων γονιών και έχει μία αδελφή. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στο φρικτό έγκλημα παραμένουν άγνωστα.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

