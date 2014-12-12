Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Βερδικούσιας από το τραγικό τέλος ενός 33χρονου άντρα που κατοικούσε στον οικισμό Αμπέλια, της Δημοτικής Κοινότητας Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας.

Ο νέος άνδρας βρέθηκε από τους οικείους του σε αποθήκη κρεμασμένος σε σχοινί.

Η σορός του παραλήφθηκε απο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στη Λάρισα για νεκροψία - νεκροτομή.

kosmoslarissa.gr