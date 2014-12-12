Σπείρα δήθεν λογιστών "έγδυνε" ηλικιωμένους - Λαρισαίος ανάμεσά τους
Αστυνομικά | 04 Νοε 2025, 17:30
Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες των τριών μελών (ο ένας από τη Λάρισα) εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους «λογιστές» τους.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της σπείρας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι τον «λογιστή» τους.
Με διάφορα προσχήματα —όπως η δήθεν καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων που είχαν στην κατοχή τους ή η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων— τα έπειθαν να παραδώσουν μετρητά και τιμαλφή σε συνεργούς τους, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «εισπράκτορες».
