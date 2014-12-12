Στην εξάρθρωση σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα στη Λαμία και τη Λάρισα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Στη σχετική ενημέρωση αναφέρονται τα εξής:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξιχνιάσθηκαν τρείς (3) κλοπές και τρείς (3) απόπειρες κλοπών οχημάτων, σε περιοχές της Λαμίας και της Λάρισας.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων που προέκυψαν από την ενδελεχή προανακριτική διαδικασία, ταυτοποιήθηκαν τρείς (3) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, το χρονικό διάστημα από 01-10-2024 έως και 09-10-2024, κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, οι ανωτέρω ενέχονται, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση, ανά περίπτωση, στη διάπραξη:

Δύο κλοπών Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων, από περιοχές της Λαμίας.

Δύο αποπειρών κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και μίας απόπειρας κλοπής Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, ομοίως από περιοχές της Λαμίας.

Μίας κλοπής Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, από περιοχή της Λάρισας, το οποίο, όπως προέκυψε, χρησιμοποιήθηκε ως μέσω μεταφοράς για τέλεση αξιόποινων πράξεων στη Λαμία.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.