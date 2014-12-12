Συνελήφθησαν, χθες (6-11-2025) το μεσημέρι στην Ελασσόνα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, -2- ημεδαποί και συγκεκριμένα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης (ομάδας) και της απάτης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στην Ελασσόνα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, οι αστυνομικοί διενήργησαν έλεγχο σε ημεδαπό άνδρα, ο οποίος κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον σακούλα που περιείχε, μεταξύ άλλων, κοσμήματα και -245- ευρώ. Σε κοντινή απόσταση, τον ανέμενε η ημεδαπή γυναίκα, εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και άλλη σακούλα η οποία περιείχε –μεταξύ ενδυμάτων- χρυσαφικά και το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ.

Τα προαναφερόμενα κοσμήματα και χρήματα κατασχέθηκαν.

Όπως προέκυψε από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, νωρίτερα την ίδια ημέρα (6-11-2025), άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα στην Ελασσόνα και προσποιούμενος τον αστυνομικό, της ανέφερε ότι είχε μπει στο στόχαστρο κλεφτών και έπρεπε να τοποθετήσει τα κοσμήματα και τα χρήματά της σε σακούλα και ακολούθως, να τα αποκρύψει στην οικία της.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εκ νέου τηλεφώνημα κατά το οποίο άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος τον γιατρό, με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε εγχείρηση, απαίτησε την καταβολή χρημάτων, ενώ παράλληλα ακουγόταν γυναίκεια φωνή να εκλιπαρεί σε βοήθεια.

Έπειτα, η παθούσα δέχθηκε εκ νέου τηλεφώνημα από τον «υποτιθέμενο αστυνομικό» και με το πρόσχημα προστασίας της από τον «δήθεν γιατρό», την έπεισε να πάρει την σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα από την οικία της και να τα τοποθετήσει σε κάδο απορριμμάτων σε σημείο της Ελασσόνας.

Περαιτέρω, από την αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι, οι δράστες ενέχονται και σε ακόμη -1- περίπτωση απάτης που διαπράχθηκε, με όμοιο τρόπο, προχθές (5-11-2025) το πρωί στη Λάρισα, σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, αποσπώντας από αυτήν κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των -130- ευρώ.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ανευρεθέντα κοσμήματα και χρήματα αποδόθηκαν –κατά περίπτωση- στις νόμιμες δικαιούχους τους.

Κατασχέθηκαν το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα από τους συλληφθέντες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας.