Σπουδαία διάκριση για τον Λαρισαίο Παναγιώτη Φιλοκώστα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου στην Μπανγκόγκ
Αθλητικά | 15 Νοε 2025, 10:28
Σημαντική διάκριση για τον νεαρό Λαρισαίο πρωταθλητή του Ζίου Ζίτσου Παναγιώτη Φιλοκώστα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Μπανγκόνκ της Ταϋλάνδης, όπου κατέλαβε την 9η θέση.
Ο 17χρονος αθλητής, που φέτος, στους Πανευρωπαϊκούς της Κύπρου, έφτασε με τα γαλανόλευκα χρώματα κοντά στο μετάλλιο, απέδειξε και πάλι ότι το μέλλον του ανήκει.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας αθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε την χορηγική στήριξη της Exalco.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
