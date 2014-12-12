Σημαντική διάκριση για τον νεαρό Λαρισαίο πρωταθλητή του Ζίου Ζίτσου Παναγιώτη Φιλοκώστα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Μπανγκόνκ της Ταϋλάνδης, όπου κατέλαβε την 9η θέση.

Ο 17χρονος αθλητής, που φέτος, στους Πανευρωπαϊκούς της Κύπρου, έφτασε με τα γαλανόλευκα χρώματα κοντά στο μετάλλιο, απέδειξε και πάλι ότι το μέλλον του ανήκει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας αθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε την χορηγική στήριξη της Exalco.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr