Ο Πανσερραϊκός υποδέχθηκε την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τους «βυσσινί» να φεύγουν από τις Σέρρες με την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, αφού επικράτησαν με 0-2 κόντρα στους γηπεδούχους.

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή της αναμέτρησης. Μόλις στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με δύο τέρματα χάρη στα γκολ των Μπαγκαλιάνη και Ουάρντα, ενώ η αποστολή των γηπεδούχων έγινε ακόμα πιο δύσκολη μετά την αποβολή του Λύρατζη.

Τεράστια χαμένη ευκαιρία με Πασά

Μόλις στο 5′ ήρθε η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα και άνηκε στους φιλοξενούμενους.

Ο Παπαγεωργίου έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Τιναλίνι υπολόγισε λάθος την φάση αφήνοντας ανυπεράσπιστη την εστία του, ο Γιάννης Πασάς έκανε την κεφαλιά αλλά είδε την προσπάθεια του να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 12′, οι «βυσσινί» έκαναν ξανά αισθητή την παρουσία τους στα καρέ του Ουρουγουανού τερματοφύλακα με τον Ατανάσοφ αυτή τη φορά να δοκιμάζει από δύσκολη γωνία με έξυπνο χτύπημα να ανοίξει το σκορ με την μπάλα όμως να περνάει λίγο δίπλα από το τέρμα.

Ανέβασαν ρυθμούς οι Σερραίοι

Όσο προχωρούσε ο αγώνας, οι ποδοσφαιριστές του Κριστιάνο Μπάτσι, άρχισαν να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και επιχείρησαν και εκείνοι από μεριάς τους να «παραβιάσουν» την εστία της ΑΕΛ.

Στο 18′, ο Ιβάν έκανε την ωραία ατομική ενέργεια από τα δεξιά, «ξεφορτώθηκε» τον προσωπικό του αντίπαλο, έκανε το σουτ αλλά ο Στάικος έβαλε την κόντρα απομακρύνοντας την μπάλα σε κόρνερ.

Το τέμπο του αγώνα στο πρώτο μισό του ημιχρόνου ήταν γρήγορο δίχως όμως κάποια σπουδαία φάση εκτός από εκείνη του Πασά.

Το απίστευτο γκολ του Μπαγκαλιάνη άνοιξε το σκορ

Η ΑΕΛ μετουσίωσε την γενικότερη υπεροχή της σε γκολ στο 37′ με το ασύλληπτο σουτ του Πέτρου Μπαγκαλιάνη.

Ο Ουάρντα έκανε την σέντρα, η άμυνα του Πανσερραϊκού απομάκρυνε σε πρώτο χρόνο αλλά η μπάλα κατέληξε στα πόδια του κεντρικού αμυντικού και εκείνος «ζωγράφισε».

Ο 24χρονος αφού το σκέφτηκε πρώτα, δοκίμασε το πόδι του από τα 31 μέτρα (!) και σημείωσε ένα από τα γκολ της χρονιάς στη Stoiximan Super League.

Ο Ουάρντα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του

Ο Αμρ Ουάρντα στην εκπνοή του πρώτου μισού έκανε το 0-2 δίνοντας… αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Στέλιου Μαλεζά πριν οδηγηθούν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Ο Παπαγεωργίου, που ήταν ιδιαίτερα δραστήριος από την δεξιά πτέρυγα, βρήκε τον Αιγύπτιο επιθετικό στο δεύτερο δοκάρι, εκείνος έκανε την κεφαλιά και στο 44′ σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «βυσσινί».

Όλα στραβά για τους γηπεδούχους

Με το σκορ στο 0-2 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μισού, ο Κριστιάνο Μπάτσι είδε και την ομάδα του να μένει με παίκτη λιγότερο λίγα λεπτά μετά το γκολ του Ουάρντα μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες να φύγει με κάτι θετικό από το ματς.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, μετά από παρέμβαση του VAR, ο Γιουματζίδης πήρε πίσω την κίτρινη και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Λύρατζη αφήνοντας τους «ερυθρόλευκους» με δέκα παίκτες.

Διπλή καλή στιγμή για την ΑΕΛ

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και να πετύχουν το τρίτο γκολ που θα «καθάριζε» τον αγώνα.

Στο 60′ ο Κοσουνού πραγματοποίησε την επικίνδυνη σέντρα – σουτ από την αριστερή πλευρά της περιοχής του Τιναλίνι, ο πορτιέρο των γηπεδούχων είχε απάντηση και στο ριμπάουντ ο Μούργος έκανε το σουτ το οποίο όμως κόντραρε και απομακρύνθηκε σε δεύτερο χρόνο.

Καλή στιγμή είχαν οι «βυσσινί» και στο 68′ με τον Τούπτα να δοκιμάζει το δεξί δυνατό διαγώνιο σουτ το οποίο πέρασε λίγο έξω.

Διατήρησε ζωντανές τις «ελπίδες» ο Τιναλίνι

Όσο πέρναγε η ώρα, οι ποδοσφαιριστές του Μαλεζά συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των επιθετικών κινήσεων αλλά ο Τιναλίνι είχε απάντηση στις όποιες προσπάθειες τους.

Στο 75′ ήρθε ακόμια μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Σαγκάλ από κοντά να κάνει το σουτ και τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα να διώχνει με τα πόδια εντυπωσιακά.

Στο 86′ μπορεί να μην ήταν ο Τιναλίνι που κράτησε το 0-2, αλλά η προσπάθεια του Τούπτα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πανσερραϊκού.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή της αναμέτρησης.

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 0-2: