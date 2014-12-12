Σταμάτησε την απεργία πείνας ο κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό – Θα συναντηθεί με Κέλλα
Λάρισα | 14 Νοε 2025, 11:40
Έληξε την απεργία πείνας που είχε ξεκινήσει χθες, έξω από το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρ. Κέλλα, ο Χρήστος Γκίζας, κτηνοτρόφος από τον Αλμυρό, ο οποίος συμμετείχε στην διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν κτηνοτρόφοι της περιοχής.
Ως γνωστόν κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν χθες (13/11), πριν το μεσημέρι έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα για να διαμαρτυρηθούν για τις θανατώσεις των κοπαδιών τους και να ζητήσουν την εφαρμογή στοχευμένων εμβολιασμών.
Ο κ. Γκίζας είχε δηλώσει ότι ξεκινά απεργία πείνας, αλλά μετά από τηλεφωνική συνεννόηση που ακολούθησε με τον κ. Κέλλα και τον προγραμματισμό συνάντησης, ανέστειλε την απόφασή του.
Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)
