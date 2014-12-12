Καθορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι λεπτομέρειες με τις οποίες θα πορευθούν από εδώ και πέρα τα πανεπιστήμια για τη διαγραφή φοιτητών, καθώς υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση και εστάλη στα ΑΕΙ η εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπέγραψε Υπουργική Απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 5224/2025, με αντικείμενο τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 4957/2022 σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου.

Παράλληλα έχει αποσταλεί προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, πλέον, έχει καθοριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς και ισχύει για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2028-29, ενώ ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2030-31.

