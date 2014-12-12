Τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Ελασσόνας και Βερδικούσιας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την ολοκλήρωση των εργασιών αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης. Τον δήμαρχο συνόδευσε η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Χρ. Ζαρίφη.

Κατά την επίσκεψή του ο Δήμαρχος συνομίλησε με το προσωπικό και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, εστιάζοντας στις βελτιώσεις στη λειτουργικότητα και στην ανανεωμένη εικόνα των χώρων. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δήλωσαν ότι η ανακαίνιση θα διευκολύνει την εργασία τους και θα βελτιώσει την εμπειρία εξυπηρέτησης των πολιτών.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 190.278,00 ευρώ (με ΦΠΑ), και αφορά την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση όλων των ΚΕΠ του Δήμου Ελασσόνας, και συγκεκριμένα των ΚΕΠ σε Ελασσόνα, Λιβάδι, Τσαριτσάνη, Βερδικούσια, Σαραντάπορο, Κρανέα και Μεσοχώρι.

Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την ενοποίηση της εταιρικής εικόνας με νέο λογότυπο και επιγραφές, ανακαίνιση δαπέδων, αντικατάσταση φωτιστικών και σύγχρονη επίπλωση. Είχε προηγηθεί η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, δικτυακές υποδομές).

Ο Δήμος Ελασσόνας συνεχίζει με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών.