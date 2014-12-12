Την εξέλιξη του έργου με τον τίτλο «Βελτίωση εσωτερικού οδικού δικτύου κοινοτήτων, Γαλήνης Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ» που συντάχθηκε από το Τμήμα Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων του Δήμου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος σε επίσκεψή του, επικεφαλής κλιμακίου.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή για αναβάθμιση του οδικού χώρου λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές απαιτήσεις των χρηστών και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των οδών.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου εντός του οικισμού Πλατυκάμπου σε μήκος 1000 μέτρων η οποία εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τη σύνδεση του οικισμού με τη Γαλήνη και στην οδό Μαρίνου Αντύπα για 680 μέτρα η οποία συνεχίζει στην οδό Αγ. Παρασκευής για άλλα 100 μέτρα εντός του οικισμού Γαλήνης, συνολικού μήκους 780 μέτρων.

Η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου ανακατασκευάζεται πλήρως. Προβλέπεται η κατασκευή οδοστρώματος πλάτους 7 μέτρων, πεζοδρομίων δεξιά και αριστερά της οδού πλάτους δύο μέτρων σε όλο το μήκος της, φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών για την απορροή των ομβρίων υδάτων, κατάλληλου οδοφωτισμού με φωτιστικά LED επί ιστών ύψους 8 μέτρων, κρασπεδόρειθρων και τοποθέτηση της απαιτούμενης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Ανάλογες εργασίες θα πραγματοποιηθούν και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα στη Γαλήνη όπου εκτός των άλλων προβλέπεται η κατασκευή ποδηλατοδρόμου μονής κυκλοφορίας πλάτους 1,50 μέτρων στην νότια πλευρά της οδού.

Κατά τη διάρκεια της επιστασίας ο Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε: «Ο Δήμος Κιλελέρ σε άριστη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία προχωρά με σταθερά βήματα στην αναβάθμιση του οδικού μας δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των κατοίκων. Η ανακατασκευή των οδών εντός των οικισμών αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική μας αρχή καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής.Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έργων, προχωρούμε σε ασφαλτοστρώσεις, βελτίωση των πεζοδρομίων, αναβάθμιση του φωτισμού και παρεμβάσεις όπου απαιτείται με σεβασμό στις ανάγκες των δημοτών μας.

Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται με διαφανείς διαδικασίες και σύγχρονες προδιαγραφές, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ανθεκτικές και λειτουργικές υποδομές για το παρόν και το μέλλον.Κατανοούμε ότι κάθε έργο συνοδεύεται από προσωρινές δυσκολίες και ζητούμε την κατανόησή των δημοτών μας για την όποια αναστάτωση μπορεί να προκληθεί. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνουμε ότι η προσπάθειά μας στοχεύει σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο για όλους. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους. Μαζί διαμορφώνουμε έναν Δήμο με σύγχρονες υποδομές και καλύτερη ποιότητα ζωής».

Τον Δήμαρχο συνόδευαν οι Αντιδήμαρχοι Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητσοπάνη, Απόστολος Μαξιμιάδης και Τριαντάφυλλος Τσινούλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ντίνος Κατσικάρης, ο Πρόεδρος του Πλατυκάμπου Γρηγόρης Νταλαμπύρας και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.