Με μεγάλο σεβασμό και αγάπη προς την τρίτη ηλικία, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων διοργάνωσε για τα μέλη των ΚΑΠΗ διήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα, στην οποία συμμετείχαν 288 άτομα.

Η εξόρμηση περιλάμβανε επισκέψεις και ξεναγήσεις στο Πολεμικό Μουσείο Καλπακίου, στην οικία του Αγ. Παϊσίου στην Κόνιτσα, στην Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, στο νησάκι της κυρά-Φροσύνης και στο Μέτσοβο.

Σκοπός των εκδρομών -πολιτιστικών διαδρομών είναι να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των ηλικιωμένων για την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό μας, όπως και να ενισχυθούν οι σχέσεις των ηλικιωμένων μεταξύ τους. Το κόστος των μετακινήσεων των συμμετεχόντων καλύφθηκε με μέριμνα του Δ. Λαρισαίων. Τους εκδρομείς συνόδευσαν κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλεύτριες της Διεύθυνσης Πρόνοιας.