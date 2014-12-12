Αναβάλλονται για τα μέσα Οκτωβρίου οι τελικές αποφάσεις όσον αφορά τη λήψη επιπλέον μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η εξάπλωση της νόσου συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται, όπως σημειώνει η Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου), ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διστάζει να προχωρήσει σε δραστικά μέτρα όπως η επιβολή lockdown, γνωρίζοντας ότι οι συνέπειες για τους κτηνοτρόφους αλλά και την αγορά θα είναι μεγάλες.

Τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνουν ότι έως την προηγούμενη Παρασκευή είχαν θανατωθεί 320.000 ζώα σε όλη τη χώρα. Την τελευταία εβδομάδα (29/9-3/10) σημειώθηκαν 75 νέα κρούσματα, την προηγούμενη (22-26/9) 103 και την εβδομάδα 15-19/9 είχαν εντοπιστεί 90 καινούργιες εστίες. «Βλέπουμε ότι την τελευταία εβδομάδα υπήρξε κάποια σχετική ύφεση, αλλά μόνο αν αυτή η τάση σταθεροποιηθεί μπορούμε να πούμε ότι μπήκαμε σε φάση ύφεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά στέλεχος της κτηνιατρικής υπηρεσίας του υπουργείου. Πάντως, το γεγονός ότι μειώνεται η θερμοκρασία αυτή την εποχή θεωρείται ότι θα βοηθήσει στον έλεγχο της διάδοσης της νόσου, ο ιός της οποίας μπορεί να παραμείνει στο περιβάλλον έως και έξι μήνες.

Κρούσματα εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά στην Πέλλα, ενώ οι περιοχές όπου εμφανίζονται διαρκώς και νέες εστίες είναι οι Σέρρες, η Αχαΐα, η Μαγνησία, η Ημαθία, η Θεσσαλονίκη και η Ροδόπη. Μάλιστα ειδικά στην Ξάνθη και στη Ροδόπη τα κρούσματα είναι συνεχή από την ημέρα εκδήλωσης της νόσου, τον Αύγουστο του 2024, έως και σήμερα. Στελέχη των κτηνιατρικών υπηρεσιών τονίζουν ότι οι περιοχές όπου τα κρούσματα επιμένουν, δείχνουν ότι δεν τηρούνται τα μέτρα όπως θα έπρεπε. «Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάποιες περιοχές εμφανίστηκε ένα κρούσμα και αμέσως μετά ελήφθησαν άμεσα μέτρα και κατάφεραν να μην υπάρξει περαιτέρω διάδοση», επισημαίνουν.

Χαρακτηριστικά χθες ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσιόγκας, ζήτησε από τους εισαγγελείς Πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας να διεξαγάγουν επείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν σωστά τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αν υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν εισέλθει στην αγροδιατροφική αλυσίδα ζώα που έπασχαν από τη νόσο.

