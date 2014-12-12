Κατάμεστο ήταν το Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, με θέμα τα μέτρα στήριξης και πρόληψης για την ευλογιά των προβάτων. Η αγωνία για το μέλλον της κτηνοτροφίας ήταν έκδηλη, καθώς οι παραγωγοί περιέγραψαν με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, οι εκπρόσωποι του Δήμου Τυρνάβου κα. Ευγενία Μαμανού και κ. Κώστας Πατσίκας, καθώς και ο κ. Τάσος Τσιαπλές από τη Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση είχε χαρακτήρα ανοιχτής πρόσκλησης προς όλους τους εμπλεκόμενους: κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, παραγωγούς ζωοτροφών, γεωργούς, τυροκόμους, καταναλωτές, αλλά και εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας.

Η απόγνωση των κτηνοτρόφων

Η ευλογιά των προβάτων έχει φέρει σε δεινή θέση τους παραγωγούς. Πολλοί κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να θανατώσουν ολόκληρα κοπάδια, χάνοντας το βασικό τους εισόδημα. Παράλληλα, όπως καταγγέλθηκε, το κόστος της καθημερινής απολύμανσης επωμίζονται αποκλειστικά οι ίδιοι, ενώ δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο μαζικού εμβολιασμού.

Η Συντονιστική Επιτροπή παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις:

Άμεση αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων στο πραγματικό κόστος αντικατάστασης των κοπαδιών.

Κάλυψη του κόστους απολύμανσης και δωρεάν διάθεση υλικών προστασίας.

Εισαγωγή και διανομή εμβολίων μέσω εθνικού προγράμματος.

Δημιουργία ειδικού ταμείου στήριξης για άμεσες αποζημιώσεις σε υγειονομικές κρίσεις.

Ενίσχυση των υπηρεσιών με κινητές κτηνιατρικές μονάδες.

Πρόταση για συλλογή υπογραφών – Ενδεχόμενο κινητοποιήσεων

Ο κ. Ιωάννης Γκουρομπίνος κατέθεσε πρόταση για συλλογή υπογραφών με αίτημα τον άμεσο εμβολιασμό των κοπαδιών, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται με παρεμβάσεις και τοποθετήσεις φορέων, ενώ οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον κλάδο τους που αποτελεί πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της εθνικής διατροφικής ασφάλειας.

