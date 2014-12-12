Με χρώμα ροζ “βάφτηκε” το Δημαρχείο της Λάρισας χθες το βράδυ, στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, αναφορικά με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που «τρέχουν» καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, που έχει οριστεί ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης, μεταφέρεται το πιο δυνατό μήνυμα, ότι ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, σήμερα, Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, θα φωταγωγηθεί με χρώμα ροζ και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

‘Οσο ΡΟΖ, ελπίΖΩ

Παράλληλα, η Λάρισα στέλνει το δικό της μήνυμα ζωής και ελπίδας, μέσα από την πρωτοβουλία «Όσο ΡΟΖ ελπίΖΩ», αύριο, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 19:30, στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το κτίριο Κατσίγρα της Ιατρικής Σχολής.

Η εορταστική και αφυπνιστική εκδήλωση πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας και συνδιοργανώνεται από το Επιμελητήριο Λάρισας, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, τον ΣΘΕΒ και το Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ενώνουμε δυνάμεις και απολαμβάνουμε το βραβευμένο γυναικείο φωνητικό σύνολο InDONNAtion του ΔΩΛ, ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Party FM 97,1, ροζ φωτισμό του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής, ροζ εκπλήξεις για το κοινό, παιδική απασχόληση και δραστηριότητες από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Επίσης, οι γιατροί του Κέντρου Μαστού & του Ογκολογικού Συμβουλίου Μαστού του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα είναι εκεί για να ενημερώσουν και να δώσουν συμβουλές σε κάθε ενδιαφερόμενη/ο. Τέλος, κινητή μονάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-Παράρτημα Λάρισας θα βρίσκεται έξω από το κτίριο Κατσίγρα της Ιατρικής Σχολής, συμμετέχοντας ενεργά στην εκδήλωση.