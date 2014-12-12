Στα επίπεδα των 7 ευρώ, από 4,60 ευρώ σήμερα, θα διαμορφωθεί η τιμή του πακέτου τσιγάρων εάν υιοθετηθεί πρόταση της Κομισιόν για αύξηση του φόρου. Οι υψηλότεροι φόροι και οι τιμές στον καπνό «έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση της συνολικής χρήσης καπνού», αναφέρει στην εισήγησή της η Επιτροπή. Διαφωνεί η Ελλάδα.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Ηλίας Γ. Μπέλλος) με επικεφαλής την Ολλανδία, 16 χώρες κατέθεσαν παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από μερικούς μήνες, σημειώνοντας ότι οι διαφορετικοί εθνικοί φορολογικοί συντελεστές στρεβλώνουν την ενιαία αγορά. Πολλές χώρες ζητούν επίσης την επικαιροποίηση της οδηγίας, η οποία χρονολογείται από το 2011, ώστε να συμπεριληφθούν νέα προϊόντα τα οποία, όπως λένε, είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά και στους νέους. Η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ρουμανία, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικές.

Ειδικότερα στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του ECOFIN στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, καλωσορίζοντας επί της αρχής την πρωτοβουλία, υπογράμμισε ότι με βάση την ελληνική εμπειρία «και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε αύξηση του λαθρεμπορίου». Επιπλέον τόνισε πως «αν οι τιμές, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα καινοτόμα προϊόντα αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η επίδραση στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας. Μια εξίσωση που αγγίζει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται μεν τρία διαφορετικά σενάρια αλλά στηρίζει αυτό με την υψηλότερη αύξηση φόρου που θα απέφερε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 15,1 δισ. ευρώ. Με βάση αυτό το σενάριο, θα υπάρξει αύξηση των φόρων στα τσιγάρα από 90 ευρώ για κάθε 1.000 μονάδες σε 215 ευρώ, ενώ ο φόρος στον καπνό για στριφτά τσιγάρα θα αυξηθεί από 60 ευρώ ανά κιλό σε 215 ευρώ. Τα πούρα θα αντιμετωπίσουν αύξηση 1.092%, από 12 ευρώ ανά κιλό σε 143 ευρώ. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με περισσότερα από 15 χιλιοστόγραμμα νικοτίνης ανά χιλιοστόλιτρο θα φορολογούνται με 0,36 ευρώ ανά χιλιοστόλιτρο υγρού και όσα εμπίπτουν κάτω από αυτό το όριο θα φορολογούνται με 0,12 ευρώ.

Ενας γρήγορος υπολογισμός με βάση τους προτεινόμενους συντελεστές δείχνει το μέγεθος της δυνητικής αύξησης των τιμών: σήμερα η τελική τιμή ενός πακέτου 20 τσιγάρων, που πωλείται έναντι 4,60 ευρώ, περιέχει φόρους περίπου 3,74 ευρώ (81,3% της τιμής). Με την αύξηση που εισηγείται η Επιτροπή, η τιμή από 4,60 ευρώ σήμερα θα φτάσει περίπου στα 7 ευρώ.

