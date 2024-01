Ο Δήμος Αγιάς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GREENEU - Green transitionagainst COVID19 and climatecrisis διοργανώνει την 7η Διεθνή Συνάντηση από 23 έως 26 Ιανουαρίου 2024.

Στη συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι από τον Δήμο Dolores (Ισπανία-επικεφαλής εταίρος), τον οργανισμό Associationfordevelopingvoluntaryrepresenting Novo Mesto (Σλοβενία), τον Δήμο Cervia (Ιταλία), τον Δήμο Αθηένου (Κύπρος), τον Δήμο Gödöllö (Ουγγαρία) και τον Δήμο Amarante (Πορτογαλία).

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Χρυσαλλίδα», η οποία θα αποτελείται από 2 θεματικές ενότητες:

Στις 10:00 «International Conference about civic participation and governance at local level»

Στις 11:45 «Creative LAB with local youngsters, proposing ideas for youth civic participation on social and environmental challenges at local and European level»

Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης συμμετέχουν η Εθελοντική Ομάδα και η Ομάδα Erasmus+ του Γενικού Λυκείου Αγιάς.

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:30π.μ. θα πραγματοποιηθεί υποδοχή των αντιπροσωπειών στον χώρο του Δημαρχείου καιworkshopμε θέμα: «OpenDebate: Theroleofyouthfacing Europeanmain challenges from their local communities»

Οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου κατά την παραμονή τους στον Δήμο Αγιάς θα επισκεφθούν χώρους ενδιαφέροντος και θα συνομιλήσουν με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων και φορέων με θέμα τον εθελοντισμό και την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των νέων εντός των τοπικών κοινωνιών.

To έργο GREENEU - Green transitionagainst COVID19 and climatecrisis, έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV) 2021-2027 και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EACEA (Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.