Στην Άκρη Ελασσόνας και στη Γιορτή Πατάτας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο αν. Τομεάρχης Θεσμών του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Θωμάς Παπαλιάγκας είπε μεταξύ άλλων: ”Σε μια εξαιρετική γιορτή που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Άκρης για την ανάδειξη της εξαιρετικής πατάτας του χωριού, ενώθηκαν όλες οι γενιές και όλες οι δυνάμεις της Άκρης.

Τα καλοκαίρια που από μικρός ερχόμουν εδώ δίπλα, στο Λουτρό, το χωριό της μητέρας μου, άκουγα τους παππούδες μου να λένε για το γειτονικό χωριό της Μπισιρτσιάς. Γύρω στα οκτώ ή εννιά μου χρόνια κατάλαβα ότι η Άκρη και η Μπισιρτσιά είναι το ίδιο χωριό!

Στην Άκρη λοιπόν δυστυχώς δεν μένουν ούτε εξήντα κάτοικοι τον χειμώνα και πλέον έχει μόλις τρία κοπάδια. Με την ευλογιά των προβάτων σε τόση έξαρση, ελπίζω να μείνουν όλα όρθια. Η κτηνοτροφία έχει πληγεί πολύ και έχει χάσει πολλά χρήματα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχω πει στο πρόσφατο παρελθόν, μόνο από το Εθνικό Απόθεμα οι νέοι κτηνοτρόφοι του Δήμου Ελασσόνας χάνουν περίπου 5,50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Όμως με το μέταλλο και την προσπάθεια των κατοίκων της και των παιδιών της έχει ανεβάσει την παραγωγή της εκπληκτικής πατάτας της Άκρης, η οποία είναι φημισμένη και περιζήτητη. Όμως πλέον υπάρχουν και παραγωγές μήλων, φουντουκιών και μελιού, όλες εξαιρετικής ποιότητας.

Όλα αυτά παρά τις μεγάλες αντιξοότητες (μακρινή απόσταση, καιρικές συνθήκες έλλειψη κρατικής υποστήριξης). Όμως οι γυναίκες του ΚΑΠΗ, που είναι εξαιρετικές μαγείρισσες, τα παιδιά του συλλόγου, η πρόεδρός του και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου αξίζουν συγχαρητήρια για την τόσο σημαντική προσπάθειά τους, που κατέληξε στην τόσο επιτυχημένη αυτή εκδήλωση. Κάθε χρόνο κοντά στου Αγίου Ιακώβου, του πολιούχου της Άκρης, να είμαστε καλά για να χαιρόμαστε τα εδέσματα, τα προϊόντα και τους ανθρώπους της Άκρης!”