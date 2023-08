To Bailen της Ανδαλουσίας ήταν ο προορισμός για την πρώτη μετακίνηση μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών που υλοποιούν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ Garden of Cultures in Europe”. Μια μικρή πόλη που αμέσως κέρδισε την καρδιά των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών του 3ου Γυμνασίου Λάρισας, χάρη στον ενθουσιασμό και στη φιλόξενη αγκαλιά των οικοδεσποτών .

Το ίδιο θερμή με το σχολείο IES Hermanos Medina Rivilla ήταν και η υποδοχή του δημάρχου της πόλης ,δηλώνοντας τον ενθουσιασμό του για το πρόγραμμα και την ευκαιρία που δίνεται σε όσους συμμετέχουν, να προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ιδέα της συνεργασίας. πάνω σε θέματα που αφορούν όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Τη βδομάδα που μείναμε στο Bailen μάθαμε πολλά για την ιστορία του τόπου, επισκεφτήκαμε γειτονικές πόλεις που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η Baeza, η Ubeda και η Cordoba και είδαμε τη συμβολή διαφορετικών πολιτισμών στη δημιουργία της φυσιογνωμίας των πόλεων αυτών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίσκεψη μας στο Τέμενος της Cordoba, θρησκευτικό κέντρο της εποχής των Αράβων που εξελίχθηκε σε χριστιανικό καθεδρικό ναό .

Περιηγηθήκαμε στο εθνικό πάρκο Despenaperros στο οποίο ανακαλύψαμε είδη της τοπικής χλωρίδας και πανίδας και μάθαμε από τον ξεναγό μας για την προσπάθεια που γίνεται ώστε να αποκατασταθεί η τοπική χλωρίδα στην περιοχή που απειλείται από τη φύτευση πεύκων που δεν αποτελούν ενδημικό είδος.

Παρακολουθήσαμε μαθήματα στο σχολείο και εργαστήρια για την εκτύπωση 3D, για την μουσική της Ανδαλουσίας, και για την παραγωγή ελαιολάδου , καθώς το Bailen είναι από τις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγές περιοχές της Ισπανίας. Παρουσιάσαμε τα σχολεία και τις πόλεις μας και μάθαμε μέσα στη βδομάδα αυτή ότι μοιάζουμε σε πολλά αν και έχουμε διαφορετικές καταβολές. Τα απογεύματα όταν τελείωναν οι δραστηριότητες του προγράμματος, οι φιλοξενούμενοι μαθητές/τριες από σχολεία της Γερμανίας, της Εσθονίας και της Ελλάδας και οι Ισπανοί οικοδεσπότες μας γίνονταν μια παρέα στην πλατεία της μικρής πόλης.

Ο αποχαιρετισμός ήταν γεμάτος συγκίνηση, αλλά μας παρηγόρησε το γεγονός ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα, αφού το επόμενο ραντεβού έχει οριστεί να γίνει στη Λάρισα, αυτή τη φορά στο 3ο Γυμνάσιο.