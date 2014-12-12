Οι κυνηγοί συνεχίζουν ν’ αντιδρούν για το πρόγραμμα «Άργος» όσον αφορά τη διαχείριση των κυνηγετικών σκυλιών, έχοντας κατατεθεί στη βουλή αναθεωρημένο το νομοσχέδιο δίνοντας και τη δυνατότητα λήψης γενετικού υλικού (DNA), και στο πλαίσιο των πρόσφατων αποφάσεων της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας, ο πρόεδρός της, Ευάγγελος Μπαλατσός, επισκέφθηκε τη νέα γενική γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ρένα Καραλαριώτου.

«Είχα τη χαρά να υποδεχθώ στο γραφείο μου τον Πρόεδρο και φίλο της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας, κ. Ευάγγελο Μπαλατσό.

Συζητήσαμε για τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την κυνηγετική οικογένεια, τους ανθρώπους που με σεβασμό και αγάπη προστατεύουν το περιβάλλον και συμβάλλουν σημαντικά σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Με ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το νόμο Άργος και τα αιτήματα όλων των Κυνηγετικών Συλλόγων της Θεσσαλίας» αναφέρει σε ανάρτησή της, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η κα Καραλαριώτου.