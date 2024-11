Στην εκδήλωση Future Unfold της Grant Thornton ύστερα από πρόσκληση της εταιρείας παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος ΔΣ – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ κ. Αναστάσιος Λάππας και ο Γενικός Δ/ντής – Εκτελεστικό Μέλος κ. Δημήτριος Γάτος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, με θέμα: What unfolds when AI meets purpose?

Αναλυτικές εισηγήσεις παρουσίασαν οι κ.κ.

-Γεώργιος Δουκιδίδης (Technology & Beyond: The impact of AI)

-Μιχάλης Μπλέτσας (AI in focus: Shaping Tomorrow)

-Στέλλα Αγγελοπούλου(Through Innovation)

-Δημήτρης Παπαστεργίου (Business Challenges in an Era of Global Disruptive)

-Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Τechnological Transformation)

Τις συζητήσεις έκλεισε μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους κκ Δρ. Νικόλαο Καραμούζη/ Πρόεδρο της Grant Tornton και Βασίλη Καζά/ Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton για: την Τεχνολογία, την Ανάπτυξη και την Οικονομική Πολιτική στην Ελλάδα.

Τέλος, οι κ.κ. Αναστάσιος Λάππας και Δημήτριος Γάτος στο περιθώριο των συναντήσεων είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο κ. Ανδρέα Δημητρίου και τον Οικονομικό Δ/ντή κ. Λάζαρο Τσακανίκα της Πίνδος ΑΕ, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.