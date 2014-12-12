Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η έκθεση ΟΠΑΠ MARATHON EXPO στο Παλαιό Φάληρο TAE KWON DO από τις 5 έως 8 Νοεμβρίου, όπου η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε κάνοντας αισθητή την παρουσία της με το περίπτερο της, το οποίο επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες.

Όσοι επισκέφτηκαν το περίπτερο διαπίστωσαν ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα μεγάλο και σύγχρονο δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων που της δίνει την δυνατότητα να φιλοξενεί κάθε χρόνο παγκόσμια event, καθώς σταθερά στον προγραμματισμό της περιλαμβάνεται κάθε χρόνο η δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών. Σκοπός και στόχος της Περιφερειακής Αρχής του Δημ. Κουρέτα είναι η άθληση να είναι κτήμα των κατοίκων σε κάθε περιοχή της Θεσσαλίας.

Τόσο ο αναπλ. Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, αλλά και οι πολλοί επισκέπτες που επισκέφθηκαν το περίπτερο, ενημερώθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Σωτ. Σουλούκο για τις διοργανώσεις που θα διεξαχθούν μέσα στο 2026, προσελκύοντας ακόμη περισσότερες συμμετοχές καθώς προβλήθηκαν πέρα από τα αθλητικά γεγονότα η οργάνωση και η ψυχαγωγία, σε μία Περιφέρεια η οποία αποτελεί έναν κορυφαίο προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

Στο περίπτερο δεν έλειψαν τα παραδοσιακά προϊόντα της Θεσσαλίας τα οποία γεύτηκαν οι επισκέπτες. Σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπήρξαν αρκετοί χορηγοί. Οι εταιρείες που συνέβαλαν στην παρουσία των τοπικών προϊόντων ήταν: Αβραμούλης Τυροκομικά προϊόντα, Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, ΕΨΑ Εταιρεία Αναψυκτικών, ΘΕΟΝΗ Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Μπουντούρης Αυθεντική Φέτα Τυρί, Ντελόπουλος Μεταφορική Εταιρεία, ΟΛΥΜΠΟΣ Αφοί Παπαγιάννη Χαλβαδοποιία, Σαράντης Μεταφορική Εταιρεία, Χώτος Τυροκομικά προϊόντα.