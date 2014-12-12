Μια ιδιαίτερα εποικοδομητική επίσκεψη πραγματοποίησαν οι κ.κ. Παύλος Παυλίδης υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Αγλαΐα Νάκα Πρόεδρος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Λάρισας στις Σέρρες, στην έκθεση Serexpo, που συγκέντρωσε πλήθος φορέων και επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα.

Η επίσκεψη είχε στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων γεφυρών συνεργασίας, με γνώμονα την ανταλλαγή εμπειριών και την προώθηση κοινών δράσεων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Λάρισας είχαν την τιμή να παρευρεθούν στην ξεχωριστή εκδήλωση του Επιμελητηρίου Σερρών με τίτλο «Γυναίκες που ηγούνται». Η εκδήλωση ανέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο τη δύναμη, την έμπνευση και τη συμβολή των γυναικών, που ανοίγουν δρόμους στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Η παρουσία στη Σέρρες έδωσε την ευκαιρία για ουσιαστικές συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών και ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνεργασία ανάμεσα στα επιμελητήρια και τις τοπικές κοινωνίες.

Το Επιμελητήριο Λάρισας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Επιμελητήριο Σερρών για τη φιλοξενία και την άριστη διοργάνωση, τονίζοντας ότι η ενότητα και η αμοιβαία στήριξη αποτελούν τον πιο σίγουρο δρόμο για την πρόοδο του επιχειρηματικού κόσμου.