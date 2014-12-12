Δυο Λαρισαίοι, ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής αγροτικών Δηλώσεων (ΚΥΔ), καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους Ηλία Καλφούντζο και Δημήτρη Ντογκούλη.

Ο Καλφούντζος και μέλη της οικογένειάς του έχουν ήδη καταδικαστεί για παράνομα βοσκοτόπια, σε δίκη που έγινε το καλοκαίρι στη Φθιώτιδα, παρά το γεγονός ότι έσπευσαν να επιστρέψουν την επιδότηση που έλαβαν. Είναι ένας από τους επιφανείς φίλους του πρώην υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη στη Θεσσαλία, και το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου υπάρχουν ηχογραφημένοι διάλογοι στους οποίους ο ίδιος εμφανίζεται να συζητά με άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα για το πώς θα μοιραστούν εκτάσεις και δικαιώματα.

Ο Δημήτρης Ντογκούλης είναι περισσότερο γνωστός ως πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας. Σε διάλογο στις 14/10/2024, μεταξύ του Λευτέρη Ζερβού (πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ) και του Ντογκούλη, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) εμφανίζεται ως άνθρωπος με μεγάλη ισχύ, ακόμα και ως γκάνγκστερ:

Ζερβός: Άμα είναι να διαλύσει όλο το σύστημα ο Μπαμπασίδης με τις πλάτες που έχει, θα έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί οι υπουργοί;

Ντογκούλης: Ο Μπαμπασίδης είναι αυτός που τα κάνει όλα. Είναι γκάνγκστερ και μου είπε και ο Τσιάρας ότι τον έχει γαμ@@@ι ένας Μπαμπασίδης.

Ζερβός: Ναι τον έχει γαμ@@@ι, αλλά δεν κάνει τίποτα.

K.T. kosmoslarissa.gr

Ακολουθεί ο κατάλογος με τους νέους μάρτυρες που αποφάσισε χθες να καλέσει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.