Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Λαρισαίοι Καλφούντζος και Ντογκούλης
Ειδήσεις | 08 Νοε 2025, 09:06
Δυο Λαρισαίοι, ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής αγροτικών Δηλώσεων (ΚΥΔ), καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τους Ηλία Καλφούντζο και Δημήτρη Ντογκούλη.
Ο Καλφούντζος και μέλη της οικογένειάς του έχουν ήδη καταδικαστεί για παράνομα βοσκοτόπια, σε δίκη που έγινε το καλοκαίρι στη Φθιώτιδα, παρά το γεγονός ότι έσπευσαν να επιστρέψουν την επιδότηση που έλαβαν. Είναι ένας από τους επιφανείς φίλους του πρώην υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη στη Θεσσαλία, και το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου υπάρχουν ηχογραφημένοι διάλογοι στους οποίους ο ίδιος εμφανίζεται να συζητά με άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα για το πώς θα μοιραστούν εκτάσεις και δικαιώματα.
Ο Δημήτρης Ντογκούλης είναι περισσότερο γνωστός ως πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας. Σε διάλογο στις 14/10/2024, μεταξύ του Λευτέρη Ζερβού (πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ) και του Ντογκούλη, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) εμφανίζεται ως άνθρωπος με μεγάλη ισχύ, ακόμα και ως γκάνγκστερ:
Ζερβός: Άμα είναι να διαλύσει όλο το σύστημα ο Μπαμπασίδης με τις πλάτες που έχει, θα έχουν λόγο ύπαρξης αυτοί οι υπουργοί;
Ντογκούλης: Ο Μπαμπασίδης είναι αυτός που τα κάνει όλα. Είναι γκάνγκστερ και μου είπε και ο Τσιάρας ότι τον έχει γαμ@@@ι ένας Μπαμπασίδης.
Ζερβός: Ναι τον έχει γαμ@@@ι, αλλά δεν κάνει τίποτα.
K.T. kosmoslarissa.gr
Ακολουθεί ο κατάλογος με τους νέους μάρτυρες που αποφάσισε χθες να καλέσει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
-
Γιώργος Ξυλούρης
-
Ανδρέας Στρατάκης
-
Καλλιόπη (Καλλιόπη / Σερμετζίδου) Σεμερτζίδου
-
Νίκος Μπουνάκης — διευθύνων σύμβουλος Proactive ΑΕ (αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ)
-
Λάμπρος Αντωνόπουλος — παραγωγός (τέως πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου)
-
Σταύρος Τζεδάκης — αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
-
Μαρία Λιονή — αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
-
Δημήτρης Ντογκούλης — πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας, συνιδιοκτήτης ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» (Λάρισα)
-
Ηλίας Καλφούντζος — ιδιοκτήτης ΚΥΔ
-
Ζωή Πολιτοπούλου — υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Αντώνης Τασούλης — διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
-
Άκης Σκέρτσος — υπουργός Επικρατείας
-
Γιώργος Μυλωνάκης — υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
-
Σταύρος Παπασταύρου — υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας (πρώην)
-
Γιάννης Μπρατάκος — πρόεδρος ΕΒΕΑ (τέως υφυπουργός)
-
Χρήστος Μπουκώρος — βουλευτής ΝΔ