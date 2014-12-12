Κλιμάκιο της ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία Λάρισας, πραγματοποίησε επίσκεψη στην επαρχία Αγιάς, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν από τη μεγάλη πυρκαγιά και τη στήριξη των πληγέντων κατοίκων.

Oπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου "η επίσκεψη ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Βαθύρεμα, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με πυρόπληκτους αγρότες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ τέθηκαν ερωτήματα αναφορικά με τις αποζημιώσεις και τις διαδικασίες στήριξης των πληγέντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αυταπάρνηση των εθελοντών και την καθοριστική συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά με επίγειες και εναέριες δυνάμεις, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς.

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο επισκέφθηκε τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγιάς, όπου ο Διοικητής παρουσίασε τις επιχειρησιακές δράσεις, τις ανάγκες του Σώματος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην πλατεία της Αγιάς, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις με αγρότες, κτηνοτρόφους και στελέχη της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή προτάσεων για την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας παραμένει σταθερά δίπλα στους πολίτες της περιοχής, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της καθημερινότητας στην κανονικότητα".