Στην Καλαμπάκα θα βρεθεί η Φιλαρμονική του Δήμου Τυρνάβου ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Μετεώρων, ώστε να συμμετάσχει στο 1ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών.

Η Φιλαρμονική υπό την διεύθυνση του μαέστρου της κ. Θέμη Σαμαντζή και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μουσικών Εκτελεστών θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα από επιλογές μεγάλων Ελλήνων συνθετών, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο την προβολή του πολιτισμού της πόλης και την άξια εκπροσώπηση του Δήμου Τυρνάβου.

Στο Φεστιβάλ θα λάβουν επίσης μέρος οι Φιλαρμονικές Ηγουμενίτσας, Ελασσόνας, Τρικκαίων και Μετεώρων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική στους δρόμους της πόλης από τις Φιλαρμονικές και συναυλία στην Κεντρική Πλατεία.