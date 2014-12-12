Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας και ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο της ανακήρυξης της Λάρισας ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, διοργανώνουν στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας στην Κεντρική Πλατεία.

Το Φεστιβάλ αποτελεί μια από τις κεντρικές διοργανώσεις της χρονιάς και υλοποιείται , με στόχο να αναδείξει τη δυναμική της νεολαίας, να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή, την εξωστρέφεια, τη συνεργασία και τον διαπολιτισμικό διάλογο.

Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή της νεολαίας με εκθέσεις, δράσεις, εργαστήρια, ομιλίες και συναυλίες, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση σε εθελοντές, συλλόγους, φορείς, ομάδες, αλλά και πολιτιστικούς και μορφωτικούς συλλόγους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να συμμετέχουν ενεργά στο φεστιβάλ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση, καθώς μία από τις βραδιές θα είναι αφιερωμένη στους παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και τα ήθη και έθιμα της Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χορευτικών συγκροτημάτων.

Η συμμετοχή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως:

περίπτερα ενημέρωσης ή παρουσίασης δράσεων

εκπαιδευτικά ή δημιουργικά εργαστήρια (workshops)

μουσικά ή χορευτικά δρώμενα

εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και σύλλογοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ειδικής φόρμας συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/ry9xux5Nug2mNqYJA

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: dsnlarisa@gmail.com