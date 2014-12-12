Από σήμερα το πρωί το πρωί οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται κανονικά στο νέο τμήμα της οδού Ανθίμου Γαζή, από την Κύπρου έως την Αθανασίου Διάκου, το οποίο παραδίδεται στην κυκλοφορία σχεδόν τρεις μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 και η προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης (βάσει της εργοταξιακής μελέτης) ήταν η 8η Νοεμβρίου 2025.

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις που είχαν σχέση με τις διαγραμμίσεις, τις τοποθετήσεις νέων πινακίδων σήμανσης και τον καθαρισμού του οδοστρώματος από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο δρόμος είναι έτοιμος να υποδεχθεί την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται στο πλαίσιο του δημοτικού έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας” που περιλαμβάνει την ανακατασκευή των οδών Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου.

Το έργο εντάσσεται στο “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0).

Είναι προϋπολογισμού 2.240.000,00 € (1.806.451,61 € + 433.548,39 € ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

B.M. kosmoslarissa.gr