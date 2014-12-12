Την Κύπρο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Δήμου Κιλελέρ στα πλαίσια της υπογραφής επικαιροποίησης του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης ανάμεσα στην κοινότητα Πισσουρίου της Κύπρου και του Δήμου.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε σε τελετή που έλαβε χώρα στο «πάρκο Κιλελέρ» της Κοινότητας. Το πρωτόκολλο συνυπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Κιλελέρ ο Δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος και εκ μέρους της Κοινότητας Πισσουρίου ο νεοεκλεγής Πρόεδρος Παναγιώτης Μαυρουδής, παρουσία των επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως της Κοινότητας και του Δήμου Λάζαρο Λαζάρου και Γιάννη Ζαχαριά.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της υπογραφής ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα στην κοινότητά σας, σε αυτή τη συμβολική αλλά και ουσιαστική τελετή επικαιροποίησης του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης ανάμεσα στην Κοινότητα Πισσουρίου και του Δήμου Κιλελέρ.

Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί απλώς μια επανάληψη ή ανανέωση ενός θεσμικού εγγράφου. Αντιθέτως, είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τους δεσμούς φιλίας, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού που μας ενώνουν. Είναι μια υπενθύμιση ότι, πέρα από τα σύνορα και τις αποστάσεις, οι άνθρωποι μπορούν να χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας, πολιτισμού και κοινών αξιών.Η αδελφοποίηση μας βασίστηκε εξ αρχής στην επιθυμία για συνεργασία σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η παιδεία, η τοπική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.

Από το 2018 που υπογράφηκε το αρχικό Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης μέχρι και σήμερα οι σχέσεις μας έχουν εμπλουτιστεί μέσα από ανταλλαγές, κοινές δράσεις και πολιτιστικά προγράμματα αλλά κυρίως μέσα από την ανθρώπινη επαφή και την αμοιβαία εκτίμηση. Σήμερα, επικαιροποιούμε αυτή τη συμφωνία, όχι μόνο για να την ενισχύσουμε θεσμικά, αλλά για να την κάνουμε ακόμη πιο ζωντανή, λειτουργική και ουσιαστική.

Για να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής μας με ενότητα, αλληλεγγύη και καινοτόμο συνεργασία. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της τελετής και, κυρίως, για τη διατήρηση και προώθηση αυτής της πολύτιμης σχέσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους της αδελφοποιημένης πόλης, που μας τιμούν με την παρουσία τους και με τη διαρκή τους φιλία.

Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, να οικοδομούμε το κοινό μας μέλλον με εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα και όραμα. Γιατί οι δεσμοί που μας ενώνουν δεν είναι μόνο θεσμικοί – είναι ανθρώπινοι. Και αυτό είναι το πιο στέρεο θεμέλιο κάθε συνεργασίας».

Κατά την παραμονή στην κοινότητα του Πισσουρίου η αντιπροσωπεία του Δήμου είχε την ευκαιρία να παρευρεθεί και να παρακολουθήσει στο αμφιθέατρο του χωριού την εντυπωσιακή εκδήλωση χορευτικών συγκροτημάτων από όλη την Κύπρο, στο πλαίσιο τοπικού φεστιβάλ.

Επίσης η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την ορεινή Κοινότητα Στατού - Αγίου Φωτίου όπου ο πρόεδρος Μιχαήλ Κίμωνος ξενάγησε τα μέλη της στο Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του χωριού και τους ενημέρωσε για τη ζωή και το έργο δύο σημαντικών προσωπικοτήτων που κατάγονταν από το χωριό.

Του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α’ (1927 – 2007)και του θρυλικού μαραθωνοδρόμου Στυλιανού Κυριακίδη (1910 – 1987). Στη συνέχεια επισκέφθηκε το μοναστήρι της Αγία Μονής το οποίο θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Κύπρου, με πλούσια ιστορία στο ενεργητικό του και σημαντική συμβολή στον τομέα της διάδοσης της χριστιανικής παράδοσης και των ελληνικών γραμμάτων κυρίως κατά τη βυζαντινή περίοδο, ιδιαίτερα δε μεταξύ του 10ου και 12ου αιώνα.

Κατά την επίσκεψη στη Λευκωσία η Αντιπροσωπεία του Δήμου επισκέφθηκε την «Πράσινη Γραμμή» η οποία από το 1974 και την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο χωρίζει τη Λευκωσία σε δύο μέρη καθιστώντας την τη μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη σήμερα.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπύρος Καλέτσιος, οι Αντιδήμαρχοι Ελένη Ζωιοπούλου και Σωτήρης Σωτηρίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Γκοντικούλης και Ελπινίκη Ζουμπελούλη, η Γ.Γ Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.