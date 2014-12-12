Σε δράσεις για την ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων με σκοπό τον εμπλουτισμό της τεχνικής και διαχειριστικής εμπειρίας τους στοχεύει το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, κ. Γιάννης Τσουλόφτας, και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ και Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Αθανάσιος Μαμάκος, που βρίσκεται στην κυπριακή πόλη, επικεφαλής κλιμακίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας.

Τον Δήμαρχο Λαρισαίων συνόδευσαν στη Λεμεσό ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ κ.Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής κ.Δημήτρης Σαββοργινάκης και ο Διευθυντής Περιβάλλοντος κ.Νίκος Γκουγκουλιάς.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Λαρισαίων είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Λεμεσού, κ. Γιάννη Αρμεύτη, κατά την οποία συζήτησαν για τα κοινά προβλήματα των δύο Δήμων, ενώ αντάλλαξαν και εθιμοτυπικά δώρα.

Το Μνημόνιο ΔΕΥΑ Λάρισας – ΕΟΑ Λεμεσού

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, συνεργασία σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών τεχνογνωσίας και προώθηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως η εξοικονόμηση νερού και η διαχείριση αποβλήτων.

Επιπλέον το Μνημόνιο Συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα κοινής συμμετοχής των δυο οργανισμών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων. Προβλέπει, επίσης, την ανταλλαγή εμπειριών σε τομείς διοίκησης και εξυπηρέτησης πελατών καθώς και τον καθορισμό βημάτων για την επίτευξη τεχνολογικής καινοτομίας και αναβάθμισης.