Για την βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, αναχωρεί η Χορωδία “musicArte” του Μουσικού Συλλόγου Ελασσόνας προκειμένου να πραγματοποιήσει πενθήμερη επίσκεψη.

Η 40 μελής αποστολή με τις ευλογίες και την συμπαράσταση του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ελασσόνας κ. Χαρίτωνα θα επισκεφθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 το Φανάρι για να λάβει την πατριαρχική ευχή και ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου.

Η μικτή χορωδία musicArte θα παρουσιάσει “acapella” ενώπιον του Παναγιώτατου ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα με ύμνους και αποσπάσματα της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό σε εναρμονίσεις των Θ. Πολυκράτη, Π. Γλυκοφρύδη, Ν. Μάντζαρου και Θ. Παπακωνσταντίνου καθώς και δημοτικά τραγούδια της Θεσσαλίας, του Αιγαίου και της Πόλης, υπό τη διεύθυνση και τετράφωνη χορωδιακή επεξεργασία του μαέστρου Κωνσταντίνου Μάτη.

Τα μέλη της αποστολής κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην ιστορική και μεγαλοπρεπή Πόλη θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα σημαντικότερα ιδρύματα, μνημεία, ναούς και αξιοθέατα της περιοχής καθώς και να γνωρίσουν και να περιηγηθούν τις συνοικίες με έντονα τα ελληνικά στοιχεία.