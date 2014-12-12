Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Όσσας, αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό γεγονός, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκε το σπουδαίο έργο και η προσφορά του Μίκη Θεοδωράκη στην Ελλάδα και στον κόσμο. Με τραγούδια, αφηγήσεις και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, οι συμμετέχοντες τίμησαν τη μνήμη του συνθέτη που με τη μουσική του σφράγισε γενιές Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στην προώθηση της ελληνικής κουλτούρας διεθνώς.

Την επιμέλεια και παρουσίαση της εκδήλωσης είχε η κα Ολυμπία Πράπα, η οποία με ξεχωριστό τρόπο ανέδειξε την πορεία και τη δημιουργία του μεγάλου συνθέτη.

Στην εκδήλωση, πέραν του Δημάρχου Τεμπών, παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Σουλούκος, καθώς και πρόεδροι συλλόγων και φορέων, τιμώντας με την παρουσία τους την πρωτοβουλία του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Όσσας.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Είναι τιμή να παρευρίσκομαι σε αυτήν τη σπουδαία εκδήλωση, που αναδεικνύει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ενός ανθρώπου που με τη μουσική του εξέφρασε τον αγώνα, την ελπίδα και την ψυχή του ελληνικού λαού. Συγχαίρω τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Όσσας για την πρωτοβουλία και τη συνέπεια με την οποία υπηρετεί τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας. Ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πολιτισμό και ενισχύει την τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις παιδείας και τέχνης».