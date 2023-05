Το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας, από τις 7 έως τις 14 Μαΐου 2023, πραγματοποίησε στο Koszalin της Πολωνίας την τελευταία κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: ‘’Where do I come from? - roots and roads to our common history και με κωδικό: 2020-1-DE03-KA229-077549_2 .

Το κύριο θέμα του προγράμματος ήταν "οι ρίζες και οι δρόμοι προς την κοινή μας ιστορία". Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα σχολεία-εταίροι βρίσκεται στην Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στο Koszalin (Πολωνία) επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε μέρη της Πολωνίας που συνδέονται με τη Χανσεατική Ένωση, αλλά και σε άλλα ενδιαφέροντα από την άποψη της ιστορικής κληρονομιάς αρχαία μνημεία και τοποθεσίες.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επίσημη υποδοχή των ξένων αντιπροσωπειών, παρουσίαση των σχολείων και των εργασιών στο δημαρχείο της πόλης. Για την κατανόηση τόσο του ίδιου του όρου όσο και της ιδέας της Χανσεατικής Λίγκας, διεξήχθησαν κάποιες δραστηριότητες που κατέστησαν το θέμα σαφές στους μαθητές. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα επικεντρώθηκε σε μια διαφορετική εργασία που συνδέθηκε με το κύριο θέμα της εβδομάδας, π.χ. μια παρουσίαση σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χανσεατικής Ένωσης. Οι ιδέες των μαθητών παρουσιάστηκαν επίσης με τη μορφή αφίσας με σχόλια, powerpoint αλλά και τραγουδιού σε ρυθμό ραπ.

Την επόμενη μέρα επισκεφθήκαμε την πόλη Kołobrzeg και συγκεκριμένα την προβλήτα, το φάρο, τα μνημεία, το δημαρχείο, την παλιά πόλη και το λιμάνι. Το μεσημέρι επίσης περιηγηθήκαμε στο μουσείο Κεχριμπαριού. Ακολούθησε ξενάγηση και πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες στο μουσείο και παρακολούθηση ταινίας για την ιστορία του κεχριμπαριού.

Την τρίτη μέρα πραγματοποιήθηκαν αθλητικές δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια με έναν επαγγελματία Αμερικανό μπασκετμπολίστα που αγωνίζεται σε τοπική ομάδα. Στη συνέχεια έγινε περιήγηση στο Koszalin (παρουσιάσεις που προετοιμάστηκαν από Πολωνούς μαθητές: δημαρχείο, καθεδρικός ναός, αμυντικοί τοίχοι και πάρκο, Αγία Γερτρούδη, θέατρο, αμφιθέατρο, φιλαρμονική).

Την άλλη μέρα οι μαθητές συμμετείχαν σε διαφορετικά μαθήματα στο Πολωνικό σχολείο. Μετά τα μαθήματα όλες οι ομάδες έλαβαν μέρος σε δράσεις στο υδάτινο πάρκο στο Koszalin.

Το επόμενο βήμα ήταν ένα ταξίδι στο Gdansk (μία από τις πολωνικές πόλεις που εντάχθηκαν στην Χανσεατική Ένωση τον 14ο αιώνα). Εκτός από τις περιηγήσεις στα αξιοθέατα του Gdańsk, υπήρξε μια σειρά διαδραστικών εργασιών που είχαν προετοιμαστεί εκ των προτέρων για τους μαθητές, ώστε να εξερευνήσουν ενεργά την ιστορία. Επίσης πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια στο Grodzisk Spot. Οι μαθητές όλων των χωρών χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα συμμετείχε στο εργαστήριο με τίτλο «Εμείς οι άνθρωποι των σπηλαίων - η ζωή στη πέτρινη εποχή» και η δεύτερη στο εργαστήριο «Σλάβοι και Βίκινγκς- πολεμικές τέχνες».

Παραδόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους μαθητές και καθηγητές και ακολούθησε πάρτι αποχαιρετισμού στο χώρο του σχολείου.

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο έργο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Τους ανατέθηκαν επίσης εργασίες που είχαν ως αποτέλεσμα την αυτοβελτίωσή τους σε πολλές πτυχές, όπως η ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων, η υπέρβαση του φόβου της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, η εκμάθηση διαφορετικών πολιτισμών, η χρήση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές έλαβαν μέρος σε ορισμένες διασκεδαστικές δραστηριότητες που τους εξασφάλισαν το αίσθημα της ακεραιότητας, την ενίσχυση των δεσμών φιλίας και τους έδωσαν μια αίσθηση περιπέτειας που θα θυμούνται για χρόνια.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ο διευθυντής του σχολείου μας κ. Παπαμαργαρίτης Βασίλειος (Αγγλικής Φιλολογίας), ο εκπαιδευτικός κ. Τζιατζιάς Μιχαήλ (Φυσικής Αγωγής) και 8 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας.