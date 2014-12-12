Συμμετοχή στη σημαντικότερη διεθνή έκθεση τουρισμού “Fhiloxenia” στην Ελλάδα έχει το Θεσσαλικό Θέατρο που φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η παρουσία του στη φετινή διοργάνωση αποκτά επετειακό χαρακτήρα, σηματοδοτώντας μισό αιώνα θεατρικής πορείας και συμβολής στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Με τιμή και υπερηφάνεια παρουσιάζονται δύο εμβληματικά κοστούμια του Θεσσαλικού Θεάτρου από την παράσταση Ηλέκτρα του Ευριπίδη (1988) και από την παράσταση Χοηφόρες του Αισχύλου (1992).

Ο Πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου κ. Φώτης Τζατζάκης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου κ. Ορέστης Τάτσης και ο Οικονομικός Διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου κ. Νίκος Γεροφωκάς παραβρέθηκαν στην έκθεση και πραγματοποίησαν συναντήσεις, επιδιώκοντας την ανάπτυξη νέων συνεργειών και τη διεύρυνση της εξωστρέφειας του οργανισμού, σε μια χρονιά ορόσημο.

Μεταξύ άλλων συναντήθηκαν με τον κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα Υφυπουργό Εσωτερικών και αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Αναστασία Αδαμοπούλου, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού FedHATTA κ. Λύσανδρο Τσιλίδη, τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας κ. Νικόλαο Σαρούκο, την Ειδική Συμβούλο Πολιτισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κυριακή Σπανού, τον Β’ Αντιπρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος κ. Ηλία Ευσταθίου, την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείων Σποράδων κ. Αμαλία Γραβάνη , τον Πρόεδρο Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Ν. Λάρισας κ. Ζαφείρη Τζιουβάρα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης & Επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας κ. Τάσο Γούσιο και την κ. Άννα Γεροκώστα Σύμβουλο τουρισμού του Δημάρχου Τεμπών.