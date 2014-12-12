Ο Δήμος Λαρισαίων μετέχει στο Smart City Expo World Congress 2025, τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση για τις έξυπνες, βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, που πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη.

Σε ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, που δίνει το παρών, αναφέρει:

"Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά με Εθνικό Περίπτερο για την Καινοτομία, όπου είχα την ευκαιρία τόσο ως Δήμαρχος Λαρισαίων, όσο και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ να παρουσιάσω τα βήματα που κάνουμε, ως πόλη και ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, προς το ψηφιακό μέλλον.

Καθημερινότητα, μετακίνηση, πολιτική προστασία, πρόνοια, υπηρεσίες υγείας και φροντίδας προς ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες είναι οι τομείς προτεραιότητας για την πλειονότητα των Δήμων της χώρας μας, που κάνουν αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή.

Και η Λάρισα, αφήνοντας πίσω της τη στασιμότητα και τη μιζέρια, διεκδικεί με σχέδιο και αποφασιστικότητα τη μεταμόρφωσή της σε μια πόλη έξυπνη, βιώσιμη και ανθεκτική, με μετρήσιμο για τους πολίτες αποτέλεσμα."