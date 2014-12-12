Η Στ’ τάξη του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας με τη συνοδεία του εκπαιδευτικού Ζήση Ζίκου, συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Βραδιάς του Ερευνητή, την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη 2025, στον προαύλιο χώρο του Μύλου του Παππά, από το Εργαστήρι Φυσιολογίας του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά διαδραστικά πειράματα, να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρώμενα, να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συζήτησαν με τα παιδιά, θέματα σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε καθημερινά και την επίδρασή τους στην υγεία μας και περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η ανακύκλωση, η αειφορία και η αξιοποίηση υποπροϊόντων παραγωγής τροφίμων.